Nedved Chelsea Juve: “Scudetto? Siamo molto lontani! Sul 1° posto…”

Pavel Nedved, ai microfoni di Mediaset, ha rilasciato un’intervista a pochi minuti dal fischio d’inizio di Chelsea–Juventus. Il vicepresidente bianconero ha parlato della partita, ma anche della lotta scudetto e del rinnovo di Dybala.

Nedved Chelsea Juve, le parole a Mediaset



CHELSEA – “Il pensiero della società è che vale il passaggio del turno e siamo passati. Anche se stasera sarà una grande gara, contro un avversario in grandissima forma. Non so se il primo posto sarà fondamentale, l’importante è il passaggio del turno. Noi vogliamo far crescere la nostra squadra, soprattutto i più giovani, queste partite valgono i quarti o le semifinali di Champions. Sarà una bella prova stasera”.

SCUDETTO – “Non ci dobbiamo pensare, siamo davvero lontani dalla vetta. Dopo questa dobbiamo pensare alla gara di sabato che potrebbe essere determinante per il proseguo del nostro campionato”.

RINNOVO DYBALA – “Come dicevo tempo fa siamo a buon punto ma non ci sono novità in questo momento, l’unica novità è che stasera è disponibile e questo ci fa piacere”.

nedved-esulta-juve

fonte: ilbianconero.com