Nedved intervista: “Magari tutti gli anni fossero come l’ultimo. 2 trofei…”

TRANSIZIONE – “Stagione particolare? Non è semplice raccontare una stagione di calcio, completamente. E’ sempre piena di emozioni e possiamo tutti confermarlo. E’ bellissimo vivere questo rapporto tra la dirigenza, come ci si comporta tra dirigenti, e i calciatori. Come li vivi con allenatore, staff, cosa deve fare la società dal mattino alla sera. Sono emozioni che ti portano poi al prodotto finale, quindi le partite. Tantissime vittorie, ma anche tante sconfitte. E’ stato bello, con un allenatore esordiente, con Ronaldo in squadra. Ci sono tanti racconti: come e dove abbiamo affrontato le problematiche di una stagione così. Chiusa con due trofei su quattro. Magari finissero tutte le stagioni così…”.

GIOVANI TALENTI – “Abbiamo vinto per tanti anni, è arrivato il momento di cambiare, di ringiovanire la rosa. Facendo un giusto mix con giocatori esperti come Buffon e Bonucci, e poi mettere Chiesa, De Ligt… tanti giovani! Cercavamo in quel momento di fare un presente e un futuro per questo club, dove vogliamo proseguire a essere importanti in Italia e in Europa. Credo che siamo in partenza: possiamo avere un mix per proseguire a vincere”.

DIREZIONE JUVENTUS – “Il futuro è sempre quello, la Juve è nata per vincere e progetta il futuro con i giovani, il motore, quelli che ci faranno vincere in futuro. Ma la Juve pensa anche al presente: è nata per vincere, e vincere costruendo con i giovani è importante. Resta l’obiettivo”.

