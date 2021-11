Nedved: “La Juve non deve essere serena, dev’essere arrabbiata”

Nedved – Nel prepartita di Juventus-Zenit San Pietroburgo, parla a JTV il vicepresidente bianconero Pavel Nedved: “Come dice Allegri, il primo obiettivo adesso è ritrovarsi nelle competizioni europee. Oggi può accadere come non accadere, ma è una partita potenzialmente decisiva per il passaggio del turno, quindi dobbiamo giocare per vincere!”.

Nedved parla prima di Juve-Zenit

“Sono stati 5 giorni pesanti con due sconfitte inaspettate, soprattutto quella casalinga col Sassuolo: abbiamo preso una bella botta, a Verona non siamo riusciti a reagire e oggi dunque siamo qua per dare qualcosina in più, in una competizione dove possiamo e dobbiamo andare avanti. E dobbiamo farlo vedere sul campo stasera.”

LA PUNIZIONE DI DEL PIERO NEL 2008 – “Me la ricordo bene, una rete geniale, una traiettoria stranissima che non lasciò scampo al portiere e ci fece vincere una gara difficile”.

L’UMORE DELLA SQUADRA – “Non bisogna essere sereni, bisogna soltanto essere arrabbiati e concentrati per andare a prendere il risultato!”

fonte: ilbianconero.com