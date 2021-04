Superlega, Tardelli non ci sta: “Lo sport non è solo business”

Superlega – La Superlega sta spaccando il mondo del calcio. Schieramenti, fazioni, chi va contro e chi appoggia, un vero terremoto. Tra coloro che rifiutano l’idea di un campionato d’élite c’è l’ex Juve Marco Tardelli: “Non sono d’accordo, lo sport non è solo business, è tante altre cose”.

“Si dicono tutte belle parole, le raccontano anche quelli che vogliono fare la Superlega”, ha spiegato. In effetti il fattore economico è al centro della decisione di creare una Superleague, il vero motore di questa rivoluzione che ha spazzato via, secondo Tardelli, la passione per il calcio:

Superlega, le parole di Tardelli

“Cosa mi aspetto? Non mi aspetto più niente, ognuno intanto fa quello che vuole. Disamorato? A me il calcio piace, il resto che lo circonda può essere bello e meno, dipende da come lo si vede. So solo che questa cosa è sbagliata, facciano quello che vogliono. Io non gioco più“.

cherubini-paratici-agnelli-juve

fonte: tuttosport.com