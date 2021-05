Paratici intervista Sassuolo – Fabio Paratici, a DAZN, parla di Sassuolo-Juve e non solo. Ecco le sue parole poco prima del fischio d’inizio.

PIANO B – “Sappiamo l’importanza della partita, siamo in corsa, ancora in piedi. Ci giochiamo tutte le nostre possibilità, com’è giusto. Penseremo al piano B quando sarà il momento. Vedremo poi”.

LOCATELLI – “Bravo giocatore, ma è del Sassuolo. In questo momento non siamo in tempo di mercato, la priorità è concentrarci sulla gara. Che è importante” .

SUPERLEGA – “Dialogo con Gravina? Il presidente Gravina è di buonsenso come il nostro presidente, ci sarà un dialogo. Di questi temi tratta il presidente e ne ha già parlato, non è il caso di dilungarsi”.

Paratici intervista Sassuolo, le parole nel pre gara

BUFFON – “Tutto concordato? Avendocelo comunicato parecchi mesi fa, bisognava comunicarlo all’esterno. L’ha comunicato qualche giorno fa. Al di là di ringraziarlo come club, anche personalmente, perché è una persona speciale, è un giocatore speciale. Ci ha dato tantissimo a livello professionale e umano. Credo di aver guadagnato in questi 11 anni un amico per la vita, pari a quelli di infanzia. Mi ha insegnato tantissimo e ha dato tantissimo. Spesso siamo rigidi, noi dirigenti, nell’aprire una relazione con i giocatori. Ma sono veri campioni. Non solo devono vedere noi come esempio, ma anche noi a loro. Ho cercato di rubare il più possibile. Credo sia stata un’icona dello sport italiano, come Vale Rossi, come Paltrinieri al quale faccio i miei complimenti, Campriani. Gente che porta l’Italia in giro in maniera onorevole e meraviglioso”.

paratici-occhiali-da-sole

fonte: ilbianconero.com