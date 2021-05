Lite Paratici Nedved – Il brutto tempo non sta facendo altro che incupire il clima che aleggia alla Continassa, dove ieri si è tenuto un vertice salva-Pirlo: fiducia fino a fine stagione, poi si deciderà il da farsi per la prossima. In sostanza, è conto alla rovescia per l’addio, nel frattempo emergono retroscena sull’immediato post-partita contro il Milan.

LA LITE – Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, c’è stata una lite tra Paratici e Nedved nei parcheggi dello Stadium: “Domenica sera i due sono stati pizzicati mentre discutevano a voce piuttosto alta fuori dallo Stadium, incuranti della presenza dei pullman delle due squadre. Oggetto del contendere: il futuro immediato del Maestro” spiega la Rosea, che prosegue:

Lite Paratici Nedved, la ricostruzione

“Lo 0-3 dello Stadium nello scontro diretto per la Champions ha riaperto il dibattuto nel dopo partita (proseguito anche nella mattinata di ieri), tra Paratici che suggeriva l’esonero per dare una scossa alla squadra (col vice di Pirlo, Tudor, come traghettatore) e Nedved (spalleggiato da Cherubini) che, sulla stessa lunghezza d’onda di Agnelli, continuava a votare la fiducia al tecnico”.

Due fazioni distinte, capeggiate da due persone che un tempo andavano a braccetto e proponevano il cambio di filosofia, convincendo Agnelli del progetto Sarri al posto del fedele Allegri. Adesso l’idillio sembra finito, con Paratici, in scadenza di contratto, più in bilico rispetto a Nedved, legato a doppio filo al presidente bianconero.

paratici-occhiali-da-sole

fonte: ilbianconero.com