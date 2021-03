Pirlo esulta, buona notizia dalla Continassa

Pirlo esulta – Diversamente dal solito, alla Continassa non c’è il vuoto tipico nelle soste del campionato per le Nazionali.

Ieri, alla ripresa degli allenamenti, complice la sospensione dei due turni di qualificazione Mondiali in Sudamerica, Andrea Pirlo ha potuto contare anche sulla presenza di sei bianconeri che, in altre circostanze, avrebbero raggiunto la loro Nazionale.

Così, a sudare c’erano pure Arthur Melo, Alex Sandro, Danilo, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala. Quest’ultimo, però, non era insieme con il gruppo ma sta continuando, al pari di Aaron Ramsey, un programma personalizzato.

Pirlo esulta, dalla Continassa buone notizie

Una sosta senza voli intercontinentali, ritiri e partite appare un miraggio sia ai giocatori, sia soprattutto al tecnico che ha così a disposizione più di una settimana per rigenerare i sudamericani in vista del derby del 3 aprile e poi del recupero contro il Napoli il 7 aprile. Della pattuglia l’unico al top della forma è Danilo, ormai un jolly nelle mani di Pirlo che lo sta usando in tre ruoli, difensore centrale, terzino e mediano.

Sicuramente si gode il momento e gli fa comodo rifiatare un po’ dopo aver trascinato il gruppo, in particolare nell’ultimo periodo quando la Juventus era in emergenza tra infortuni e squalifiche. Non è un caso che proprio il brasiliano sia il giocatore più utilizzato da Pirlo: è stato in campo 3031 minuti, battendo persino Cristiano Ronaldo, fermo a 2871.

Ma c’è anche Cuadrado che deve recuperare le energie e la forma dopo lo stop a causa della lesione muscolare: la sua presenza è indispensabile nello scacchiere bianconero, questi giorni di riposo e una settimana intera di allenamento gli permetteranno di presentarsi alla ripresa al top per lo sprint finale.

pirlo-panchina-genoa-juve

fonte: ilbianconero.com