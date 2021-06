Ramsey intervista – Un’altra stagione di alti e bassi per Aaron Ramsey. L’ennesima. Da quando è arrivato alla Juve non è mai riuscito a dimostrare tutto il suo potenziale perché spesso frenato da problemi fisici che hanno caratterizzato tutta la sua carriera.

Intervistato da Sky Sports UK, il centrocampista gallese ha analizzato l’annata appena finita:

Ramsey intervista, le parole del centrocampista gallese

“Gli ultimi due anni sono stati molto frustranti per i tanti infortuni subiti – ha detto – Quando un giocatore arriva in una nuova società vorrebbe partire forte per far vedere tutte le proprie qualità, ma i problemi fisici fanno fare un passo indietro e non permettono di prendere ritmo. Poi c’è anche il Covid che di certo non ha aiutato”.

Un commento anche sul suo futuro: “Sono un giocatore della Juve, dopo l’Europeo tornerò a Torino”.

fonte: ilbianconero.com