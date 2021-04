Rivoluzione attacco Juve – Una rivoluzione in attacco. Il futuro della Juve passa anche da lì, nonostante il settore più in difficoltà sia il centrocampo, ma non da oggi. Il riscatto di Alvaro Morata è lontanissimo e anche il nuovo prestito annuale (a 10 milioni) è in bilico.

Lo sono anche le permanenze di Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, per i quali non ci sono riscatti da pagare, ma solo pesanti stipendi, rinnovi da trattare e ultimi anni di contratto. Il futuro della Juventus passa prima di tutto dal campo, prima di tutto dalla partita di domani contro il Napoli e dalla qualificazione alla prossima Champions League. E da lì si arriva al mercato.

Rivoluzione attacco Juve, Kean più Icardi

LE IDEE – Il restyling potrebbe essere corposo a prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo, riporta Tuttosport. Entro fine campionato il portoghese deciderà, ad oggi la sensazione porta alla permanenza per il suo quarto e ultimo anno di contratto. Discorso diverso per Paulo Dybala, che non ha trovato l’accordo per il rinnovo e a un anno della scadenza è sempre più lontano dalla Juve. Ecco perché la Juve cerca una soluzione. Una può essere lo scambio tra Dybala e Mauro Icardi, segnalato in uscita dal Psg.

Un ritorno di fiamma, favorito dai buoni rapporti tra Juventus e Paris Saint Germain, che agevolano i discorsi. Ma da Parigi, insieme a lui, può arrivare un altro attaccante: Moise Kean. Di proprietà dell’Everton, con il Psg che vorrebbe confermarlo, ma non ha corsie preferenziali.

A Moise, riporta il quotidiano, intrigherebbe non poco un ritorno a Torino dalla porta principale e i bianconeri ne hanno già parlato anche con Mino Raiola. Alla Continassa sperano di riportare Kean alla Juve inserendo un giocatore nell’affare: Ramsey, Rabiot e o Demiral. L’altra pista è Milik.

