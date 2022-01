Sconcerti: “Milan-Juve deludente, mi aspettavo di più dai bianconeri”

Il commento di Mario Sconcerti a Milan-Juve, nel suo editoriale per il Corriere della Sera: “Milan-Juve è stata alla fine deludente, pochi tiri in porta, molti falli, la coscienza opprimente di non poter perdere. È stato però anche il risultato dei limiti comuni”.

“Le squadre si sono rispettate e per questo tenute abbastanza fuori dalle zone di attacco profonde. Molta emozione a priori, poca nella sostanza”.

“Questo scivolare lento del Milan in casa (4 punti in 4 partite) lo sta mettendo ai margini, lontano dalla potenzialità dell’Inter […]. Mi aspettavo di più dalla Juve, ma a questi livelli non ha un attacco all’altezza.”.

fonte: ilbianconero.com