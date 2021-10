Tuchel: “Contro la Juve come contro l’Atletico Madrid!”

Thomas Tuchel, al Festival dello Sport di Trento, ha parlato anche della partita persa in apertura di Champions contro la Juventus all’Allianz Stadium: “Alle volte ci si aspetta una cosa e non è sempre così, le aspettative sono una questione delicata”.

“Pensare di potere dire ai calciatori che già sai quel che accadrà non è vero. Ma mi potevo aspettare che dominassimo. Prima della partita forse ero mentalmente stanco, l’approccio difensivo va bene mami è sembrato di rivedere una nostra partita contro l’Atletico Madrid”.

Tuchel parla della Juve e di Allegri

“Lì però avevamo vinto 1-0 ed eravamo stati molto offensivi, ma poi la partita la giudichi dal risultato e stavolta è stata una vittoria per la Juve. Magari ti fanno i complimenti per la tattica, per l’approccio, ma abbiamo fatto tre errori fondamentali”.

“Abbiamo fatto sì che la Juventus credesse così in se stessa: non è che non si siano meritati la vittoria, solo che con l’Atletico noi non avevamo fatto sbagli. Lì siamo stati pazienti. Ovviamente accettiamo la qualità, la storia e la tattica dell’allenatore. Rispettiamo, non possiamo dire arriviamo lì e vinciamo.”

tuchel-chelsea

fonte: ilbianconero.com