Verso Juve Milan, Allegri valuta un cambio

Verso Juve Milan – Un passo alla volta, ma oggi il grosso delle idee verso il Milan sarà già chiarito. Massimiliano Allegri ha immaginato in lungo e in largo la formazione della sua Juve che scenderà in campo domenica sera: sarà grosso modo lo stesso undici che bene ha figurato in Champions League, con un paio di dubbi da sciogliere.

Intanto il centrale difensivo da affiancare a Giorgio Chiellini, pronto al rientro dal primo minuto dopo il riposo in Svezia. Poi la posizione e l’eventuale titolarità di Federico Chiesa: in allenamento c’è stato un plus di attenzioni nei confronti dell’esterno, che potrebbe anche partire nell’attacco a due che ormai sembra certezza acquisita.

Verso Juve Milan, Allegri pensa a un cambio

TORNA IL CAPITANO – Chi vivrà, vedrà. Nel frattempo, Allegri deciderà. Se davvero rischiare Chiesa – oggi comunque sempre in gruppo, così come Bernardeschi che ha però una vistosa fasciatura al ginocchio – o continuare con Dybala e Morata.

Certo il ritorno dal primo minuto di capitan Chiellini: il programma, concordato con lo staff, prevede il suo impiego sempre più centellinato, ma ugualmente incentrato nelle partite più dure, calde, che necessitano qualcosa in più in termini di personalità. Potrebbe essere l’unico cambio, rispetto a Malmo.

allegri-juve-2021

fonte: ilbianconero.com