Arrivabene: “Fiducia assoluta in Allegri, non va trovato un colpevole”

Maurizio Arrivabene, a Sky Sport, ha parlato così prima di Maccabi-Juve. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

PARTITA IMPORTANTE – “Molto, molto importante per noi. C’è solo un risultato utile: vincere”

SU ALLEGRI – “Il sentimento della società su Allegri? L’ho detto anche in altre occasioni, serve evitare scelte emozionali, analizzare i problemi uno alla volta e tutti insieme trovare soluzioni. Cercare a tutti i costi il colpevole è sbagliato per la società e per le partite future. Fiducia assoluta? Fiducia assoluta”.

LA VITTORIA – “La partita importante è assolutamente quella di stasera, sabato prossimo abbiamo il Torino, come sai è un’altra partita ed è importante il derby della Mole, dobbiamo concentrarci partita dopo partita, avversario per avversario. Ritrovare lo spirito della Juventus, quello della Juve”.

VERSO LA PAUSA – “Quanta voglia c’è? Hai detto una cosa corretta, bisogna superare questo momento. La partita di stasera è fondamentale, ma tutte da qui in avanti lo sono. E’ fondamentale ritrovare lo spirito di Juventus. Riguardo alla panchina, all’assenza di Pogba e Chiesa, pesano moltissimo ma non deve essere nel nostro DNA lasciar correre e aspettare che arrivi la pausa per poi riprendere e bisogna spingere fino alla pausa, non aspettare dopo la pausa”.