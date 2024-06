Calciomercato Juve, spunta una nuova soluzione per Milik? 

Calciomercato Juve, il futuro di Arkadiusz Milik sembra lontano da Torino. Almeno secondo i programmi del club e nonostante la volontà manifestata dall’attaccante polacco e malgrado anche l’infortunio pre-Euro 2024 che sembrava potesse far saltare i piani bianconeri in termini di potenziale uscita. Non dovrebbe accadere, alla fine. Pure perché per fortuna non si è trattato di nulla di grave e tra una ventina di giorni sarà anche pronto.

Calciomercato Juve, Milik in uscita?

Così mentre non è da scartare l’ipotesi di un terzo ritorno di Alvaro Morata, Milik potrebbe far spazio davanti così come lo farà di sicuro anche l’altra punta in organico ovvero Moise Kean. Se per quest’ultimo è spuntata in queste ore la possibilità legata all’Arabia Saudita ma restano vivi anche interessi italiani come quelli di Fiorentina e Bologna, per l’attaccante dell’Est spunta un nuovo scenario: il ritorno in Francia.

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, Milik potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Khephren Thuram in bianconero per il quale Cristiano Giuntoli si sta muovendo concretamente in queste ore in rispetto alla situazione relativa ad Adrien Rabiot e ormai un rinnovo praticamente impossibile. L’inserimento di Milik permetterebbe di abbattere il costo e provare a chiudere l’operazione attorno ai 15 milioni di euro, la cifra che la società piemontese vorrebbe investire per tale causa.