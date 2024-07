Calciomercato Juve, spuntano quattro richieste per Arthur

Calciomercato Juve, molti sono già usciti o lo stanno per fare ma la lista esuberi di Thiago Motta è ancora piuttosto nutrita. Così parallelamente alle accelerate per i colpi in entrata come la chiusura per Khéphren Thuram o l’assalto per Teun Koopmeiners, Cristiano Giuntoli dovrà lavorare anche per piazzare i vari giocatori che non rientrano nel nuovo progetto tecnico ma che potrebbero diventare piuttosto preziosi per far cassa e rinvigorire il budget mercato con cui sferrare poi gli assalti decisivi.

Calciomercato Juve, interessi per Arthur

Da questo punto di vista, come riporta TuttoSport oggi in edicola riportando anche un’indiscrezione del quotidiano spagnolo Marca, ci sarebbero novità per il brasiliano Arthur che non rientra nei programmi bianconeri nonostante l’approdo del tecnico connazionale ed ex centrocampista di geometria e l’ottima stagione alla Fiorentina dove però non è stato riscattato per i costi alti.

Per l’ex Gremio, adesso, ci sarebbero quattro squadre all’orizzonte per i primi sondaggi esplorativi. Due in Premier League e si tratta di Everton e Newcastle e due in Italia, di cui una più timida ovvero il Napoli e un’altra decisamente più calda che corrisponde alla Roma che nel frattempo sta provando l’affondo per Federico Chiesa. Chissà che non si possa chiudere direttamente una doppia operazione. Giuntoli ringrazierebbe.