Calendario Juve – La nuova Serie A inizierà in anticipo rispetto alle ultime stagioni, per via del mondiale invernale in Qatar: inizio previsto per il 13-14 agosto 2022 e fine il 3-4 giugno 2023. Ad agosto si giocheranno quattro giornate, sono previsti inoltre quattro turni infrasettimanali: il 31 agosto 2022, il 9 novembre 2022, il 4 gennaio 2023 e il 3 maggio 2023. La Serie A 2022-2023 si fermerà per gli impegni delle nazionali – in calendario gare amichevoli e sfide di Nations League – dal 19 al 27 settembre 2022 e dal 20 al 28 marzo 2023. Inoltre, sarà osservata una sosta di circa 52 giorni a causa del Mondiale di Qatar 2022, in programma dal 18 novembre al 21 dicembre: per questa ragione, dal 13 novembre 2022 al 3 gennaio 2023 non si disputeranno partite di Serie A.

Trentottesima giornata: si chiude contro l’Udinese.

ATALANTA-MONZA

CREMONESE-SALERNITANA

EMPOLI-LAZIO

LECCE-BOLOGNA

MILAN-VERONA

NAPOLI-SAMPDORIA

ROMA-SPEZIA

SASSUOLO-FIORENTINA

TORINO-INTER

UDINESE-JUVENTUS

13:46 – Trentasettesima giornata: Juve-Milan.

BOLOGNA-NAPOLI

FIORENTINA-ROMA

VERONA-EMPOLI

INTER-ATALANTA

JUVENTUS-MILAN

LAZIO-CREMONESE

MONZA-LECCE

SALERNITANA-UDINESE

SAMPDORIA-SASSUOLO

SPEZIA-TORINO

12:47 – Trentaseiesima giornata: Empoli-Juventus.

ATALANTA-VERONA

CREMONESE-BOLOGNA

EMPOLI-JUVENTUS

LECCE-SPEZIA

MILAN-SAMPDORIA

NAPOLI-INTER

ROMA-SALERNITANA

SASSUOLO-MONZA

TORINO-FIORENTINA

UDINESE-LAZIO

12:46 – Trentacinquesima giornata: Juve-Cremonese.

BOLOGNA-ROMA

FIORENTINA-UDINESE

VERONA-TORINO

INTER-SASSUOLO

JUVENTUS-CREMONESE

LAZIO-LECCE

MONZA-NAPOLI

SALERNITANA-ATALANTA

SAMPDORIA-EMPOLI

SPEZIA-MILAN

12:46 – Trentaquattresima giornata: Atalanta-Juve.

ATALANTA-JUVENTUS

CREMONESE-SPEZIA

EMPOLI-SALERNITANA

LECCE-VERONA

MILAN-LAZIO

NAPOLI-FIORENTINA

ROMA-INTER

SASSUOLO-BOLOGNA

TORINO-MONZA

UDINESE-SAMPDORIA

12:45 – Trentatreesima giornata: Juve-Lecce.

ATALANTA-SPEZIA

EMPOLI-BOLOGNA

VERONA-INTER

JUVENTUS-LECCE

LAZIO-SASSUOLO

MILAN-CREMONESE

MONZA-ROMA

SALERNITANA-FIORENTINA

SAMPDORIA-TORINO

UDINESE-NAPOLI

12:43 – Trentaduesima giornata: Bologna-Juve.

BOLOGNA-JUVENTUS

CREMONESE-VERONA

FIORENTINA-SAMPDORIA

INTER-LAZIO

LECCE-UDINESE

NAPOLI-SALERNITANA

ROMA-MILAN

SASSUOLO-EMPOLI

SPEZIA-MONZA

TORINO-ATALANTA

12:43 – Trentunesima giornata: Juventus-Napoli.

ATALANTA-ROMA

EMPOLI-INTER

VERONA-BOLOGNA

JUVENTUS-NAPOLI

LAZIO-TORINO

MILAN-LECCE

MONZA-FIORENTINA

SALERNITANA-SASSUOLO

SAMPDORIA-SPEZIA

UDINESE-CREMONESE

12:43 – Trentesima giornata: Sassuolo-Juventus.

BOLOGNA-MILAN

CREMONESE-EMPOLI

FIORENTINA-ATALANTA

INTER-MONZA

LECCE-SAMPDORIA

NAPOLI-VERONA

ROMA-UDINESE

SASSUOLO-JUVENTUS

SPEZIA-LAZIO

TORINO-SALERNITANA

12:43 – Ventinovesima giornata: Lazio-Juve.

ATALANTA-BOLOGNA

FIORENTINA-SPEZIA

VERONA-SASSUOLO

LAZIO-JUVENTUS

LECCE-NAPOLI

MILAN-EMPOLI

SALERNITANA-INTER

SAMPDORIA-CREMONESE

TORINO-ROMA

UDINESE-MOZNA

12:42 – Ventottesima giornata: Juve-Verona.

BOLOGNA-UDINESE

CREMONESE-ATALANTA

EMPOLI-LECCE

INTER-FIORENTINA

JUVENTUS-VERONA

MONZA-LAZIO

NAPOLI-MILAN

ROMA-SAMPDORIA

SASSUOLO-TORINO

SPEZIA-SALERNITANA

12:40 – Ventisettesima giornata: Inter-Juventus.

ATALANTA-EMPOLI

FIORENTINA-LECCE

INTER-JUVENTUS

LAZIO-ROMA

MONZA-CREMONESE

SALERNITANA-BOLOGNA

SAMPDORIA-VERONA

SASSUOLO-SPEZIA

TORINO-NAPOLI

UDINESE-MILAN

12:39 – Ventiseiesima giornata: Juventus-Sampdoria.

BOLOGNA-LAZIO

CREMONESE-FIORENTINA

EMPOLI-UDINESE

VERONA-MONZA

JUVENTUS-SAMPDORIA

LECCE-TORINO

MILAN-SALERNITANA

NAPOLI-ATALANTA

ROMA-SASSUOLO

SPEZIA-INTER

12:39 – Venticinquesima giornata: Roma-Juventus.

ATALANTA-UDINESE

FIORENTINA-MILAN

INTER-LECCE

MONZA-EMPOLI

NAPOLI-LAZIO

ROMA-JUVENTUS

SAMPDORIA-SALERNITANA

SASSUOLO-CREMONESE

SPEZIA-VERONA

TORINO-BOLOGNA

12:38 – Ventiquattresima giornata: Juventus-Torino.

BOLOGNA-INTER

CREMONESE-ROMA

EMPOLI-NAPOLI

VERONA-FIORENTINA

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-SAMPDORIA

LECCE-SASSUOLO

MILAN-ATALANTA

SALERNITANA-MONZA

UDINESE-SPEZIA

12:38 – Ventitreesima giornata: Spezia-Juventus.

ATALANTA-LECCE

FIORENTINA-EMPOLI

INTER-UDINESE

MONZA-MILAN

ROMA-VERONA

SALERNITANA-LAZIO

SAMPDORIA-BOLOGNA

SASSUOLO-NAPOLI

SPEZIA-JUVENTUS

TORINO-CREMONESE

12:36 – Ventiduesima giornata: Juve-Fiorentina.

BOLOGNA-MONZA

EMPOLI-SPEZIA

VERONA-SALERNITANA

JUVENTUS-FIORENTINA

LAZIO-ATALANTA

LECCE-ROMA

MILAN-TORINO

NAPOLI-CREMONESE

SAMPDORIA-INTER

UDINESE-SASSUOLO

12:35 – Ventunesima giornata: Salernitana-Juve.

CREMONESE-LECCE

FIORENTINA-BOLOGNA

VERONA-LAZIO

INTER-MILAN

MONZA-SAMPDORIA

ROMA-EMPOLI

SALERNITANA-JUVENTUS

SASSUOLO-ATALANTA

SPEZIA-NAPOLI

TORINO-UDINESE

12:35 – Ventesima giornata: Juve-Monza.

ATALANTA-SAMPDORIA

BOLOGNA-SPEZIA

CREMONESE-INTER

EMPOLI-TORINO

JUVENTUS-MONZA

LAZIO-FIORENTINA

LECCE-SALERNITANA

MILAN-SASSUOLO

NAPOLI-ROMA

UDINESE-VERONA

12:32 – Diciannovesima giornata: Juventus-Atalanta.

BOLOGNA-CREMONESE

FIORENTINA-TORINO

VERONA-LECCE

INTER-EMPOLI

JUVENTUS-ATALANTA

LAZIO-MILAN

MONZA-SASSUOLO

SALERNITANA-NAPOLI

SAMPDORIA-UDINESE

SPEZIA-ROMA

12:32 – Diciottesima giornata: Napoli-Juventus.

ATALANTA-SALERNITANA

CREMONESE-MONZA

EMPOLI-SAMPDORIA

INTER-VERONA

LECCE-MILAN

NAPOLI-JUVENTUS

ROMA-FIORENTINA

SASSUOLO-LAZIO

TORINO-SPEZIA

UDINESE-BOLOGNA

12:31 – Diciassettesima giornata: Juventus-Udinese.

BOLOGNA-ATALANTA

FIORENTINA-SASSUOLO

VERONA-CREMONESE

JUVENTUS-UDINESE

LAZIO-EMPOLI

MILAN-ROMA

MONZA-INTER

SALERNITANA-TORINO

SAMPDORIA-NAPOLI

SPEZIA-LECCE

12:31 – Sedicesima giornata, Cremonese-Juventus.

CREMONESE-JUVENTUS

FIORENTINA-MONZA

INTER-NAPOLI

LECCE-LAZIO

ROMA-BOLOGNA

SALERNITANA-MILAN

SASSUOLO-SAMPDORIA

SPEZIA-ATALANTA

TORINO-VERONA

UDINESE-EMPOLI

12:29 – Quindicesima giornata, l’ultima prima della pausa per il mondiale: Juve-Lazio.

ATALANTA-INTER

BOLOGNA-SASSUOLO

EMPOLI-CREMONESE

VERONA-SPEZIA

JUVENTUS-LAZIO

MILAN-FIORENTINA

MONZA-SALERNITANA

NAPOLI-UDINESE

ROMA-TORINO

SAMPDORIA-LECCE

12:29 – Quattordicesima giornata: Verona-Juve.

CREMONESE-MILAN

FIORENTINA-SALERNITANA

VERONA-JUVENTUS

INTER-BOLOGNA

LAZIO-MONZA

LECCE-ATALANTA

NAPOLI-EMPOLI

SASSUOLO-ROMA

SPEZIA-UDINESE

TORINO-SAMPDORIA

12:28 – Tredicesima giornata: c’è Juve-Inter.

ATALANTA-NAPOLI

BOLOGNA-TORINO

EMPOLI-SASSUOLO

JUVENTUS-INTER

MILAN-SPEZIA

MONZA-VERONA

ROMA-LAZIO

SALERNITANA-CREMONESE

SAMPDORIA-FIORENTINA

UDINESE-LECCE

12:28 – Dodicesima giornata: Lecce-Juventus.

CREMONESE-UDINESE

EMPOLI-ATALANTA

VERONA-ROMA

INTER-SAMPDORIA

LAZIO-SALERNITANA

LECCE-JUVENTUS

MONZA-BOLOGNA

NAPOLI-SASSUOLO

SPEZIA-FIORENTINA

12:28 – Undicesima giornata: Juve-Empoli.

ATALANTA-LAZIO

BOLOGNA-LECCE

CREMONESE-SAMPDORIA

FIORENTINA-INTER

JUVENTUS-EMPOLI

MILAN-MONZA

ROMA-NAPOLI

SALERNITANA-SPEZIA

SASSUOLO-VERONA

UDINESE-TORINO

12:26 – Decima giornata: è derby, Torino-Juventus.

ATALANTA-SASSUOLO

EMPOLI-MONZA

VERONA-MILAN

INTER-SALERNITANA

LAZIO-UDINESE

LECCE-FIORENTINA

NAPOLI-BOLOGNA

SAMPDORIA-ROMA

SPEZIA-CREMONESE

TORINO-JUVENTUS

12:25 – Nona giornata: Milan-Juventus.

BOLOGNA-SAMPDORIA

CREMONESE-NAPOLI

FIORENTINA-LAZIO

MILAN-JUVENTUS

MONZA-SPEZIA

ROMA-LECCE

SALERNITANA-VERONA

SASSUOLO-INTER

TORINO-EMPOLI

UDINESE-ATALANTA

12:25 – Ottava giornata: Juve-Bologna.

ATALANTA-FIORENTINA

EMPOLI-MILAN

VERONA-UDINESE

INTER-ROMA

JUVENTUS-BOLOGNA

LAZIO-SPEZIA

LECCE-CREMONESE

NAPOLI-TORINO

SAMPDORIA-MONZA

SASSUOLO-SALERNITANA

12:22 – Settima giornata: Monza-Juventus.

BOLOGNA-EMPOLI

CREMONESE-LAZIO

FIORENTINA-VERONA

MILAN-NAPOLI

MONZA-JUVENTUS

ROMA-ATALANTA

SALERNITANA-LECCE

SPEZIA-SAMPDORIA

TORINO-SASSUOLO

UDINESE-INTER

12:22 – Sesta giornata: Juventus-Salernitana.

ATALANTA-CREMONESE

BOLOGNA-FIORENTINA

EMPOLI-ROMA

INTER-TORINO

JUVENTUS-SALERNITANA

LAZIO-VERONA

LECCE-MONZA

NAPOLI-SPEZIA

SAMPDORIA-MILAN

SASSUOLO-UDINESE

12:22 – Quinta giornata: Fiorentina-Juventus.

CREMONESE-SASSUOLO

FIORENTINA-JUVENTUS

VERONA-SAMPDORIA

LAZIO-NAPOLI

MILAN-INTER

MONZA-ATALANTA

SALERNITANA-EMPOLI

SPEZIA-BOLOGNA

TORINO-LECCE

UDINESE-ROMA

12:20 – Quarta giornata: Juve-Spezia.

ATALANTA-TORINO

BOLOGNA-SALERNITANA

EMPOLI-VERONA

INTER-CREMONESE

JUVENTUS-SPEZIA

NAPOLI-LECCE

ROMA-MONZA

SAMPDORIA-LAZIO

SASSUOLO-MILAN

UDINESE-FIORENTINA

12:18 – Terza giornata: Juve in casa contro la Roma, spicca anche Lazio-Inter.

CREMONESE-TORINO

FIORENTINA-NAPOLI

VERONA-ATALANTA

JUVE-ROMA

LAZIO-INTER

LECCE-EMPOLI

MILAN-BOLOGNA

MONZA-UDINESE

SALERNITANA-SAMPDORIA

SPEZIA-SASSUOLO

12:17 – La seconda giornata: Juve in trasferta a Genova contro la Sampdoria.

ATALANTA-MILAN

BOLOGNA-VERONA

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-SPEZIA

NAPOLI-MONZA

ROMA-CREMONESE

SAMPDORIA-JUVENTUS

SASSUOLO-LECCE

TORINO-LAZIO

UDINESE-SALERNITANA

12:13 – Questa la prima giornata della Serie A 2022-2023: la Juve esordisce in casa con il Sassuolo.

FIORENTINA-CREMONESE

VERONA-NAPOLI

JUVENTUS-SASSUOLO

LAZIO-BOLOGNA

LECCE-INTER

MILAN-UDINESE

MONZA-TORINO

SALERNITANA-ROMA

SAMPDORIA-ATALANTA

SPEZIA-EMPOLI