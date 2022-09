Nedved: “Hanno visto tutti quello che è successo! Ora brutti ma vincenti…”

Pavel Nedved ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve-Benfica. Il vice presidente bianconero è tornato su quanto accaduto durante Juve Salernitana e su come approcciare la gara contro i portoghesi:

BILANCIO – Mancano ancora due partite abbastanza per dirlo. Mi è piaciuto l’inizio, avevamo una squadra molto solida. A mio avviso ci mancano 2-4 punti che avremmo meritato. Mi dispiace per quello. La partita di stasera incide, è molto importante. Non sarà decisiva, ce ne saranno altre importanti. In Champions è difficile recuperare.

Nedved parla prima di Juve Benfica

JUVE-SALERNITANA – Io sono sempre sincero, abbiamo fatto fatica a tenere la concentrazione in questi due giorni ed essere pronti per la partita di stasera. Domenica è stata molto emotiva per noi e i giocatori. Non è stato semplice. D’altra parte hanno visto tutti quello che è successo, anzi quasi tutti. Dobbiamo lasciare stare e andare avanti.

REAZIONE – Deve essere un rabbia positiva e non negativa che porta a frenesia che sarebbe sbagliato. Una rabbia positiva che fa alzare intensità de gioco. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Su questo punto dobbiamo lavorare.

INFORTUNI – Nessun alibi, dobbiamo toglierci tutto dalla testa, i punti sono andati. Quello che è stato è dimenticato.

VINCENTI MA BRUTTI – La battuta era mia, quando Allegri era al Milan dissi che preferivo essere antipatici e vincenti. Questo è il nostro motto, vogliamo soprattutto vincere, è importante.