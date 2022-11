Pogba ancora infortunato, può saltare il Mondiale!

Pogba ancora infortunato – Piove sul bagnato in casa Juve. A lanciare l’allarme è La Gazzetta dello Sport: proprio quando sembrava vedere la luce in fondo al tunnel, Paul Pogba è stato costretto a fermarsi di nuovo. Un problema muscolare in questo caso, e più precisamente alla coscia.

Roba da uno stop di almeno una decina di giorni (per ora la diagnosi è affaticamento da sovraccarico), che diventerebbero di più nel malaugurato caso in cui ci fossero lesioni. “I primi giorni (dopo il ritorno in campo, ndr.) erano scivolati via senza particolari problemi”, scrive la rosea ripercorrendo gli step compiuti dal giocatore dopo l’infortunio al menisco patito in estate, dalla terapia conservativa all’operazione nel giorno di PSG-Juve.

“Poi ha cominciato a sentire un dolore alla coscia che con il passare del tempo è diventato sempre più insistente, ne ha parlato con i medici e ha deciso di sospendere gli allenamenti per cercare di comprendere l’origine del dolore e per farlo passare”.

E mentre ci si chiede se magari non sia stato commesso qualche errore in fase di recupero, considerando l’alto numero di problemi muscolari che ha colpito quest’anno la rosa bianconera, la partecipazione di Pogba al Mondiale è sempre più in discussione, anche perché è difficile immaginare che possa rivedersi in campo come da pronostici contro Verona e Lazio.

“E il paradosso – riflette il quotidiano – è che Pogba inizialmente aveva detto no all’intervento proprio per non rischiare di saltare il Mondiale, forse invece avrebbe potuto salvarlo se non avesse temporeggiato. Così rischia seriamente di rivedere il campo nel 2023, con la Juve e con la Francia”.

fonte: ilbianconero.com