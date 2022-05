Sconcerti: “Allegri? Gesto scandaloso dei tifosi Juve”

Mario Sconcerti, noto giornalista, parla così di Allegri e del rapporto con il tifo Juve nel suo editoriale su calciomercato.com:

“Trovo abbastanza scandaloso la ribellione dei tifosi juventini contro Allegri. Per due motivi fondamentali. Il primo è che Allegri ha portato cinque scudetti poco tempo fa, non ha sbagliato mai una stagione nemmeno a Sassuolo o Cagliari, non ha niente da dover dimostrare a un tifoso”.

“Secondo, per l’impazienza degli stessi tifosi, il loro dolore per non riuscire a vincere qualunque cosa, ambizione impossibile, ingiusta, sempre fuori dalla realtà quindi esoterica, malata. Non si può essere d’accordo con la squadra e l’allenatore solo quando vince”.