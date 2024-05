Allegri torna subito in panchina? Spunta una grossa occasione 

Massimiliano Allegri torna subito in panchina? Nemmeno il tempo di assimilare l’esonero inaspettato con la Juventus – non tanto come scelta assoluta ma come tempistiche non terminando nemmeno la stagione -, che in effetti l’allenatore toscano potrebbe avere già una prossima avvenuta all’orizzonte. Un’occasione remunerativa così grande da poter mettere in discussione anche i 10 milioni di euro di ingaggio che percepisce in bianconero e che andrebbe a prendere ancora per un anno.

Con un contratto fino alla prossima stagione, a oggi il 56enne di Livorno potrebbe prendersi un anno sabbatico e gioire dei ricchissimi bonifici che gli arriverebbero da Torino ancora per un anno. A meno che la Vecchia Signora, con cavilli giuridici, non riesca a far scattare il licenziamento per giusta causa dopo quanto accaduto in Atalanta-Juventus di Coppa Italia e in particolare l’aggressione al direttore di TuttoSport.

Allegri trova già squadra? Cosa dicono i bookmakers

Fosse così, la società si libererebbe in anticipo e in tutto e per tutto di Allegri senza nemmeno la buonuscita che altrimenti gli spetterebbe per interrompere subito il rapporto. Richiesta economica però che potrebbe avanzare il tecnico nel caso in cui si delineasse davvero questa pista che i bookmakers rilanciano fortemente in queste ore. Mentre infatti calano le piste relative a Napoli e Milan, prende quota lo scenario arabo: Allegri – secondo le agenzie di scommessa – potrebbe accettare una sfida in Arabia Saudita con un contratto stellare dove raggiungerebbe altre stelle del calcio che si stanno arricchendo.

Tale scenario è quotato per esempio da Sisal a 2.50, a fronte di un 4.50 per un approdo in Germania al Bayern Monaco che anche cerca un tecnico con l’addio di Thomas Tuchel. La panchina rossonera, per un altro ritorno, è quotata a 6, mentre sale a 7.5 un’ipotesi alla corte di Aurelio De Laurentiis. Non si esclude nemmeno il ruolo di commissario tecnico di una nazionale ma l’ipotesi è più defilata: quotata a 9.