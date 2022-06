Arnautovic Juve, si valuta l’affondo decisivo

Arnautovic Juve – Resta Marko Arnautovic il preferito della dirigenza della Juve (e di Massimiliano Allegri) per il vice di Dusan Vlahovic.

Arnautovic Juve, gli aggiornamenti

Esperienza internazionale e fisico importante, l’austriaco sta seriamente tentando i bianconeri, che però devono vincere la resistenza del Bologna, per nulla intenzionato a privarsi del suo attaccante titolare.

Come riportato da Calciomercato.com, alla Continassa sono giorni di riflessione in attesa di capire la mossa giusta da compiere. Probabile, inoltre, che nelle prossime settimane la Juve faccia un nuovo tentativo con l’Atletico Madrid per Alvaro Morata, questa volta per acquisirlo a titolo definitivo.

