Arthur in uscita dalla Juve, il brasiliano ha un’idea

Per un Ramsey che esce, un Paredes potrebbe aggiungersi a Di Maria. Però poi che fine fa Arthur, centrocampista brasiliano della Juve? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Arthur via dalla Juve?

Servirà un’altra cessione: in cima alla lista c’è Arthur, rimasto alla Continassa per un fastidio alla caviglia ma anche perché è considerato di troppo. La Juve avrebbe voluto inserirlo in uno scambio per Zaniolo, la Roma ha detto no. Venderlo non sarà semplice, pesa a bilancio per una quarantina di milioni e ne guadagna 5 netti. Il brasiliano vorrebbe tornare al Barcellona, finora si è fatto vivo solo l’Arsenal, ma per un prestito con obbligo di riscatto.