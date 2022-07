Paredes Juventus, c’è l’ok dell’agente!

Aaron Ramsey non rientra più nel progetto Juventus, e può essere sostituto da Leandro Parades del Paris Saint-Germain. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Paredes ha dato l’ok alla Juventus

Per un gallese che esce, un argentino potrebbe aggiungersi a Di Maria. Il candidato principale è Leandro Paredes del Psg. I contatti con il club sono iniziati da tempo e anche quelli col procuratore dell’ex giallorosso, che ha già dato il suo ok. Il progetto di scambio con Kean non è decollato, così la Juventus adesso dovrà trovare un’altra formula. Il Psg lo valuta sui 30 milioni e l’argentino guadagna una cifra alta (intorno ai 7 milioni).