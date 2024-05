Calciomercato Juve, colpo di scena in arrivo per Chiesa? 

Calciomercato Juve, quale futuro per Federico Chiesa? Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2025, ha inevitabilmente sofferto la presenza di Massimiliano Allegri con cui non ha mai avuto un rapporto – almeno sul fronte calcistico – idilliaco. All’oramai ex tecnico bianconero è stato spesso recriminato proprio questo: oltre ad aver fatto fare un’involuzione alla squadra sul piano del gioco, anche il non valorizzare o affidarsi a pieno a talenti che avrebbero potuto portare la Vecchia Signora ad esprimersi meglio. Proprio come Chiesa.

E per molti sostenitori bianconeri non è un caso che il nativo di Genova sia esploso appena il tecnico toscano sia andato via: subito firma decisiva sia in Bologna-Juventus finita con un rocambolesco 3-3 (e che rimpianto l’occasione di Chiesa proprio nel finale per il potenziale e clamoroso 3-4) e anche in Juventus-Monza che ha calato il sipario su questo campionato appena sufficiente tra il piazzamento in Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Ma ci si aspettava di più in scia scudetto, specialmente senza coppe.

Calciomercato Juve, Chiesa verso un addio in estate?

Ora sta nascendo la nuova squadra di Thiago Motta con Cristiano Giuntoli a muovere i fili e si pone il quesito, appunto, sull’ex Fiorentina per la prossima stagione e in generale il suo futuro juventino: cosa potrebbe accadere? Qualche giorno fa si parlava di un possibile rinnovo ponte di un solo anno come soluzione momentanea, oggi il Corriere di Torino traccia un nuovo scenario: Chiesa potrebbe essere uno dei sacrificati di quest’estate per monetizzare così da reinvestire e rinforzare la squadra.

Thiago Motta – si legge sempre sulle colonne del quotidiano nella sua edizione odierna – non si opporrebbe nel caso si optasse per tale soluzione. Se ne farebbe una ragione. Dunque, a questo punto, lì dove fosse confermato, non è da escludere che potrebbe essere il 26enne la grande cessione estiva piuttosto che Bremer come considerato in questi giorni.