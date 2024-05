Rabiot saluta ? Calciomercato Juve, c’è anche la partita relativa ad Adrien Rabiot da disputare in questi giorni. E sarà decisiva considerando che il centrocampista francese, approdato nel 2019 a parametro zero dal Paris Saint-Germain, ora è in scadenza di contratto a giugno e potrebbe salutare proprio nello stesso modo in cui è arrivato ovvero da padrone del proprio destino e senza contratto.

La resa dei conti è attesa per questa settimana, col Dt Cristiano Giuntoli che incontrerà madame Veronique – madre-manager del Cavallo Pazzo – per un vero e proprio dentro o fuori. Del resto non c’è tempo e non ci sono le condizioni per andare a oltranza: arriverà un verdetto secco, che sia in un senso o nell’altro. E’ chiaro che gli scenari fanno pensare più a un addio che a una permanenza, ma il dirigente comunque non ha perso la fiducia e mai dire mai.

Rabio saluta, chi al suo posto

Dovesse però alla fine salutare, il direttore tecnico bianconero avrebbe già dei nomi pronti come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: si tratta di Youssouf Fofana del Monaco, Khephren Thuram del Nizza o Manuel Ugarte del Paris Saint-Germain. Profili che in ogni caso tornerebbero utili anche per la situazione relativa a Weston McKennie in scadenza nel 2025 e la cui situazione anche è da monitorare: sebbene abbia giocato quest’anno mostrando anche buone cose, la società potrebbe comunque decidere di interrompere il rapporto con la nuova gestione targata Thiago Motta.

Si attende però prima la decisione relativa a Rabiot, da cui dipenderanno poi le mosse del mercato, oltre a quelle nel frattempo già fatte: ovvero la prenotazione di Michele Di Gregorio che alla fine sbarcherà in bianconero e i rinnovi contrattuali di Andrea Cambiaso e Daniele Rugani. Senza dimenticare Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori per i quali la Vecchia Signora sta già segretamente lavorando.