Calciomercato Juve, arriva un colpo a parametro zero?

Calciomercato Juve, spunta una grossa occasione a parametro zero. E’ chiara ormai la linea di Cristiano Giuntoli chiamato a risanare i bilanci bianconeri attraverso una nuova filosofia calcistica: provare a prendere il meglio che c’è ma pagando il meno possibile. Evitando sprechi, regali veri e proprio come è spesso accaduto in questi anni anche con ingaggi generosissimi ma ponderando qualsiasi tipi di spesa senza intaccare ovviamente le ambizioni della Vecchia Signora.

Significa semplicemente che prima di spendere la dirigenza ci penserà su diverse volte. E una volta fatto si proverà a capire come ridurre comunque in qualche modo la cifra richiesta dalla controparte, magari attraverso le diverse contropartite che la Juventus ha a disposizione per contenere i costi o monetizzare. Esiste infatti una vera e propria lista bianconera di giocatori in uscita per far cassa. Necessario per attenersi alla nuova linea dove le spese incontrollate non saranno più possibili.

Calciomercato Juve, arriva Cherubini a parametro zero?

Il direttore tecnico è dunque pronto a piazzare una serie di giocatori per aumentare la liquidità del budget mercato a oggi, di base, fermo attorno ai 50 milioni di euro. E sembra disposto a fare anche qualche sacrificio a malincuore come potrebbe essere Federico Chiesa in scadenza di contratto o la cessione di Matias Soulé che non convince i tifosi juventini. Il tutto per arrivare soprattutto a un grande nome nel mirino: Teun Koopmeiners. Subito dopo segue Roberto Calafiori, altra priorità del mercato Juve.

Nel frattempo però occhio a un giovanissimo che potrebbe sbarcare a Torino con qualche mese di ritardo e soprattutto in maniera gratuita: Lorenzo Cherubini. Come riporta Il Corriere dello Sport, il giocatore della Roma che poteva approdare alla Juve già durante l’affare Dean Huijsen salvo poi tirarsi indietro in extremis. Adesso, in scadenza di contratto con la società capitolina, potrebbe appunto firmare a parametro zero.