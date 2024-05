Calciomercato Juve, dopo Allegri saluta anche il capitano Danilo? 

Calciomercato Juve, è tempo di rivoluzione alla Continassa. Non uno scossone assoluto dato che non ce n’è strettamente bisogno considerando i risultati comunque ottenuti tra ritorno in Champions League e vittoria della Coppa Italia, ma andrà in ogni caso tracciata una linea per indicare il nuovo corso targato Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

Saranno loro i nuovi uomini bianconeri chiamati a costruire una Vecchia Signora ancor più forte e destinata a tornare a vincere dopo diversi anni di digiuno, già troppi per la storia bianconera. Così dopo l’addio di Massimiliano Allegri, da quest’estate si vedrà la linea del nuovo corse all’insegna di una sostenibilità e acquisti intelligenti che possano coniugare qualità e ambizione ma al contempo anche salvaguardando il bilancio.

L’obiettivo del neo Dt, tra gli altri, è anche quello di ridurre un monte ingaggi maledettamente appesantito nelle ultime stagioni. E questo significa che non solo potrebbero esserci cessioni importanti per far cassa e reinvestire sul mercato, ma che potrebbero esserci dei sacrifici anche proprio allo scopo di ridurre il budget stipendi. E tra i nomi potenzialmente in uscita ne emerge anche uno pesante: quello di Danilo.

Calciomercato Juve, possibile uscita per Danilo?

Il capitano juventino, orfano del maestro Allegri che lo plasmato e valorizzato rendendolo più difensore che terzino, potrebbe salutare Torino seguendo così Alex Sandro che ha recentemente detto addio dopo nove stagioni. A differenza dell’oramai ex compagno di squadra, Danilo è approdato nel 2019 in Piemonte ma il suo ciclo potrebbe essere già finito. Lo ha confermato anche l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini: uno tra Danilo e Bremer potrebbe salutare in difesa.

Ma considerando che l’ex Torino ha un peso specifico diverso in campo sul piano del rendimento al centro della difesa, e che Danilo è in scadenza nel 2015 e che rappresenta in un certo senso il vecchio corso, potrebbe esserci un taglio quest’estate salutandolo e ringraziandolo doverosamente. Altrimenti bisognerà parlare per il rinnovo, ma a 32 anni, e la volontà di Giuntoli di ringiovanire la rosa, appare difficile.