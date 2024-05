Calciomercato Juve, nuovo scippo al Torino in stile Bremer?

Calciomercato Juve, e se Cristiano Giuntoli pescasse dall’altra parte della città? Ovvero dalla sponda granata che attende nel frattempo con ansia Fiorentina-Olympiakos per la finale di Conference League? Perché in caso di vittoria della squadra di Vincenzo Italiano, la formazione di Ivan Juric – grazie appunto all’eventuale conquista viola – si qualificherebbe per la prossima edizione del torneo UEFA nonostante il 9° posto in classifica.

Nel frattempo, in attesa di capire quali sviluppi vi saranno per il calcio italiano dopo la strepitosa vittoria dell’Atalanta in Europa League, spunta un possibile asso di mercato coi bianconeri pronti a pescare nuovamente in casa Torino. Si tratterebbe di uno dei nuovi talenti italiani che ha già attirato attenzioni importanti in Serie A: Alessandro Buongiorno. Il centrale difensivo, classe 99, fa infatti gola alla Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, Buongiorno come Bremer?

Come svelato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini a Radio bianconera, sono tre al momento i nomi sull’agente del direttore tecnico: Roberto Calafiori, Giovanni Di Lorenzo e appunto il difensore del Toro. Il pupillo di Thiago Motta resta il primissimo obiettivo per la retroguardia dato l’approdo ormai certo dell’italo-brasiliano sulla panchina juventina, ma in caso di muro totale del Bologna – che comunque ci tiene a non smontare in ottica di una continuità e della partecipazione alla prossima Champions – si potrebbe virare su Buongiorno che comunque non costa poco.

Si ripeterebbe nel caso l’operazione che ha portato Gleison Bremer alla Continassa due anni fa per un affare totale da 50 milioni di euro. Per Buongiorno ne potrebbero bastare tra i 30 e i 40. Il capitano del Napoli in rottura totale con la società sarebbe invece un’idea per la fascia destra considerando il ritorno alla difesa a quattro con la nuova era e in particolare un 4-2-3-1 che avrà bisogno anche di esterni capaci di sovrapporsi adeguatamente e con incisività. Nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso scambio con Federico Chiesa.