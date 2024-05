Calciomercato Juve, contropartita al Napoli per Di Lorenzo: di chi si tratta

Calciomercato Juve, obiettivo Giovanni Di Lorenzo per la fascia destra. Il Dt Cristiano Giuntoli vorrebbe cogliere l’occasione che si sta creando data la rottura tra il capitano partenopeo e la società per portare in bianconero un giocatore che lui stesso ha portato a Napoli nel 2019 dall’Empoli e divenuto nel frattempo un big del ruolo in Serie A. Gli obiettivi primari per la prossima campagna acquisti restano sempre Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori, ma subito dopo si valuta appunto anche il 30enne toscano.

Il giocatore azzurro però, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, verrebbe considerato non solo per la fascia destra così da dare un rinforzo a Thiago Motta per il suo nuovo 4-2-3-1 o 4-3-3 – in ogni caso col ritorno della difesa a quattro – ma anche eventualmente per il centro della difesa, nel caso in cui non si riuscisse a dare l’assalto decisivo al difensore del Bologna. Di Lorenzo è infatti un jolly difensivo, terzino di ruolo ma adattabile con risultati importanti anche al centro di una difesa a quattro o come terzo in un eventuale difesa a tre.

Calciomercato Juve, scambio col Napoli per Di Lorenzo?

Con un ingaggio da 3.5 milioni di euro e un contratto in scadenza fino al 2028 recentemente rinnovato, è valutato da Aurelio De Laurentiis 20 milioni: troppi per le casse bianconere che preferiscono dirottare così tanta liquidità in altre operazioni. Così ecco che spunta una contropartita per abbassare il prezzo: i nomi considerati per la trattativa sono Mattia Perin, Daniele Rugani per cui Giovanni Manna ha chiesto informazioni oppure Moise Kean di rientro dal prestito.

Potrebbe essere soprattutto il difensore fresco del rinnovo contrattuale il nome più gradito al Napoli, in quanto nome direttamente voluto da Antonio Conte. La Juventus attende sviluppi ma sarà un’estate alla base dell’autofinanziamento e del contenimento dei costi inserendo ripetutamente giocatori negli affare al fine di calare tutti i prezzi.