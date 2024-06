Calciomercato Juve, e se dall’Atalanta arrivasse un altro centrocampista? 

Calciomercato Juve, è caldo l’asse con l’Atalanta e lo sarà ancor di più nelle prossime settimane quando la Vecchia Signora avrà le casse piene per una cessione realizzata. L’indiziato al momento già c’è: si tratta di Matias Soulé, di rientro a Torino dopo l’esperienza infelice a Frosinone – felice per prestazioni ma non gioiosa per la retrocessione finale – e che potrebbe fare di nuovo le valigie. Questa volta però definitivamente.

Il motivo anche non è più un mistero: sarebbe una vendita indirizzata a monetizzare per poi reinvestire la somma per mettere le mani su Teun Koopmeiners considerato da Cristiano Giuntoli l’uomo adatto per fare il grande salto di qualità a centrocampo. Il problema è appunto il costo: 60 milioni di euro. Niente sconti da parte della Dea che nel frattempo, anzi, sembra addirittura pronta ad alzare ancora l’asticella.

Calciomercato Juve, e se il colpo dall’Atalanta fosse un altro?

Ma il 26enne olandese non è il solo obiettivo della Juventus in casa atalantina. “Piace molto anche Ederson, uno dei grandi protagonisti della finale di Europa League vinta dall’Atalanta contro il Bayern Leverkusen”, svela infatti l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW. Così sovviene il dubbio: e se alla fine il giocatore che potrebbe passare da Bergamo a Torino non fosse l’ex AZ Alkmaar ma proprio il brasiliano ex Salernitana di due anni più giovane?

L’Atalanta sembrerebbe ormai incline a vendere Koopmeiners considerato a fine ciclo e non Ederson che invece è appena all’inizio. Ma le vie del mercato sono infinite e non è da escludere una virata bianconera da un nome a un altro. Cosa farebbe l’Atalanta se Giuntoli si presentasse con un’offerta da 40 milioni per Ederson?