Calciomercato Juve, la Fiorentina riscatterà o no Arthur? La decisione

Calciomercato Juve, quale futuro per Arthur? Il centrocampista brasiliano, grande delusione bianconera da quando è arrivato dal Barcellona nel 2022 nell’ambito dell’affare che ha portato Miralem Pjanic in bianconero, ha un destino da definire da questo punto di vista. Dopo il tentativo a vuoto in maglia juventina e l’annata non convincente anche a Liverpool, Firenze gli ha regalato la prima grande gioia di questi anni.

Ad ammetterlo è stato lo stesso sudamericano in un’intervista a Relevo in questi giorni: “Mi sento di nuovo un calciatore, è il momento più bello della mia carriera”, ha infatti ammesso senza troppi peli sulla lingua il 27enne di scuola Gremio. Decisivo dunque il prestito in Toscana: “Giocare con continuità è importante, così si acquisisce fiducia ed è uno dei motivi per cui scelsi Firenze”.

Calciomercato Juve, Arthur ritorna alla base

Qualcuno ha anche ipotizzato la possibilità di una nuova chance alla Continassa, considerando la presenza di un brasiliano e palleggiatore in panchina: “Thiago Motta? Il Bologna ha giocato molto bene quest’anno, vedremo se lavoreremo insieme o no. Lui mi piace tanto però come allenatore”, ha risposto l’ex Barça. Nel frattempo arriva dalla cocente delusione in Conference League con la sconfitta giunta proprio in extremis ieri contro l’Olimpiacos.

Ora la società viola rifonderà essendo giunto al termine il ciclo firmato Vincenzo Italiano e come riporta La Gazzetta dello Sport di oggi, saluterà anche lo stesso Arthur approdato in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni: troppi per le casse toscane. Anche se il giocatore ha mostrato buone cose. Ritornerà dunque alla Juventus e sarà tra i giocatori da vendere per monetizzare e reinvestire sul mercato. Potrebbe far gola a Motta? Potenzialmente sì, ma non ci sarebbero ulteriori spazi in regia date le presenze di Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli. Più verosimile un addio definitivo.