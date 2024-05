Calciomercato Juve, la richiesta del Nizza per Khephrem Thuram

Calciomercato Juve, obiettivo rinforzi a centrocampo: c’è anche Khephrem Thuram. Innanzitutto per un mero aspetto numerico: bisogna rimpiazzare Paul Pogba. Poi per tutte le ambizioni e le strategie che ne derivano con l’avvento di Thiago Motta sulla panchina bianconera. Lo ha voluto direttamente il Dt Cristiano Giuntoli che ha puntato fortemente sull’italo-brasiliano per questa rinascita bianconera che dovrà passare all’insegna dei risultati e delle vittorie ma attraverso una nuova filosofia.

Quale? Quella di un calcio spettacolare e sostenibile. Un gioco fluido in campo e che esalti le qualità tecniche dei singoli e di conseguenza del collettivo – proprio come accaduto a Bologna – e che fuori comporti acquisti ragionati ma senza spese pazze. Un mercato che si autofinanzi attraverso le cessioni e con i bilancio a posto da questo momento in avanti. Ecco perché si pondererà tutto prima di spendere o rischiare di regalare soldi.

Calciomercato Juve, quanto chiede il Nizza per Thuram

E’ proprio su questo discorso che verte la questione relativa a Teun Koopmeiners, grande obiettivo per il centrocampo: l’Atalanta chiede 60 milioni di euro e la Vecchia Signora, così cash, di tasca propria, non li verserà. Lo farà piuttosto se dovesse esserci una cessione che possa coprire almeno il 50% della spesa o inserendo direttamente una contropartita nell’affare. E i nomi sacrificabili in agenda non mancano di certo.

Ma in mediana, oltre all’olandese, piace appunto anche il fratello dell’attaccante dell’Inter. Anche qui però si parla di cifre non propriamente banali sebbene il contratto del calciatore sia in scadenza nel 2025: ciononostante, il Nizza chiede infatti 25 milioni di euro. Una cifra però che si può limare e che Giuntoli proverà a fare di certo proprio alla luce della situazione contrattuale che non dà molta forza alla società transalpina. La priorità, tuttavia, sarà a Koopmeiners: solo se dovesse saltare tale opportunità si guarderebbe poi a altrove, tra cui in Costa Azzurra.