“Lui non si tocca”, calciomercato Juve: la richiesta di Thiago Motta

Calciomercato Juve, richiesta di Thiago Motta a Cristiano Giuntoli: c’è un giocatore da trattenere perché sarà al centro della sua nuova squadra. Un giocatore che farà di certo gola alle grandi europee ma su cui il brasiliano è pronto a puntare con decisione nonostante nello stesso reparto potrebbe arrivare un altro nome importante, ovvero Roberto Calafiori.

Il nome dello juventino da trattenere è invece quello di Gleison Bremer come riportato da Alfredo Pedullà in un video mercato via Youtube. Innanzitutto, a proposito del mancato annuncio, il giornalista di Sportitalia ha rassicurato: “Thiago Motta è da gennaio la scelta della Juventus e punto numero uno: non c’è nessun problema, nemmeno il minimo sindacale. Sarà l’allenatore della Juve. Il contratto è triennale da circa 4 milioni a salire più bonus soltanto per Thiago Motta, quindi non comprende lo staff. Questo viaggia a parte e verrà considerato in un secondo momento ma anche qui ci sono gli accordi”.

Calciomercato Juve, la richiesta di Thiago Motta su Bremer

Per quanto riguarda invece le mosse bianconere: ““Tra Thiago Motta e la Juve sono partiti da un po’ di tempo i discorsi relativi al mercato. Dal portiere che deve giocare coi piedi alla necessità di trattenere Bremer: c’è una clausola, ma è considerato un big, un top quasi insostituibile“. Chiara dunque la volontà del tecnico 41enne per il connazionale.

E ancora: “Lui andrebbe in un club di grande appeal che magari giochi la Champions, ma in questo momento non è arrivata un’offerta di questo tipo: c’è il Manchester United interessato ma non andrebbe oltre“. L’obiettivo del mister è chiaro: creare un muro quasi insormontabile composto dal tandem Calafiori-Bremer.

Sarebbe il primissimo punto di partenza del suo nuovo 4-2-3-1, all’insegna del bel calcio ma soprattutto della solidità difensiva. Se dunque dovrà esserci un sacrificato d’onore per provare a piazzare il colpo Teun Koopmeiners e appunto il difensore del Bologna, non dovrà essere Bremer. Gli indizi vanno piuttosto in direzione di Federico Chiesa.