Calciomercato Juve, pronte le visite mediche: cessione imminente

Il calciomercato Juve entra nel vivo. Michele Di Gregorio a parte ormai imminente e in attesa del rinnovo per Adrien Rabiot, si registra anche la prima cessione in casa bianconera. Un’uscita importante in ottica della monetizzazione necessaria per sferrare l’assalto a Teun Koopmeiners, per il quale, contropartite o senza, bisognerà raggiungere i circa 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta per la cessione.

Calciomercato Juve, imminente la cessione di Kaio Jorge

L’uscita in questo caso, annunciata ieri in Brasile e confermata oggi da La Gazzetta dello Sport in edicola, riguarda Kaio Jorge prossimo a lasciare il bianconero dopo il prestito amaro al Frosinone per far ritorno in terra verdeoro dove c’è pronto ad attenderlo a Belo Horizonte il Cruzeiro, storica squadra del campionato nazionale che sta gettando le basi per la ricostruzione dopo una pesantissima caduta e il recente ritorno in Serie A,

Nelle casse juventine giungeranno da questa operazione ben 7 milioni di euro ma non finisce qui: come riporta la rosea, in più c’è anche una percentuale di futura rivendita a favore della Vecchia Signora. Il calciatore ha già dato l’ok e si aspettano nelle prossime ore solo visite mediche e firme per chiudere l’affare. Operazione importante per il club piemontese che, nel 2021, aveva acquistato il sudamericano per appena 1.5 milioni di euro. Questa cifra sarà la primissima base per Koopmeiners.