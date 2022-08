Cessioni Juve, due posizioni da monitorare

Come ha detto l’a.d. bianconero Arrivabene prima della partita con la Roma, la Juve deve pensare però anche alle cessioni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, due cessioni a sorpresa?

Da monitorare ci sono anche le posizioni di Wes McKennie e Denis Zakaria. L’americano piace soprattutto in Germania, ma la Juve darebbe il via libera solo a un addio a titolo definitivo, qualora ci fosse la possibilità di monetizzare. Discorso analogo per lo svizzero, per cui il Monaco nei giorni scorsi ha avviato un dialogo, per ora infruttuoso, con i bianconeri.