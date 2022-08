“Meglio Miretti che Arthur”, DURA presa di posizione

C’è una frase che Massimiliano Allegri ripete spesso quando parla di un giovane: «Lasciamolo tranquillo». Lo dice adesso di Miretti, lo disse addirittura di Vlahovic. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Meglio Miretti di Arthur?

Allegri è convinto che con i giovani non si possa vincere. A Genova, fino a quando non è entrato Miretti, la Juve è stata imbarazzante. Con la Roma la Juve più bella si è vista finché il ragazzo ha retto. Nessuna esaltazione, per carità: ma è giusto sottolineare che ha dimostrato di meritare di giocare. Non perché ha 19 anni, ma perché è bravo. Meglio un Miretti che cento Arthur.