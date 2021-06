Cristiano Ronaldo Juve: ecco perché può restare

Cristiano Ronaldo Juve – Cosa farà Ronaldo nella prossima stagione non lo sa ancora nessuno con certezza. Anche se la Juventus non si aspetta sorprese e Allegri lo attende per la ripresa del campionato.

Già, Allegri. Che rapporto c’è fra i due? Non si sono lasciati benissimo nel 2019 e tutti hanno in mente il gesto di Ronaldo alla fine Juventus-Ajax, quando con gesto piuttosto esplicito aveva accusato di eccessiva prudenza il gioco bianconero. Tuttavia, nelle due successive stagioni, CR7 ha rivalutato il tecnico livornese e adesso non è una discriminante negativa per la sua permanenza a Torino, anzi.

Cristiano Ronaldo Juve, ecco perchè può restare

Semmai, nella testa di Cristiano ci sono gli alti e bassi dell’ultima stagione e le due eliminazioni consecutive agli ottavi di finale di Champions, che bruciano nel suo orgoglio di pentavincitore. Gli ultimi dodici mesi hanno certamente messo in crisi Ronaldo che pure aveva iniziato in modo eccellente con Pirlo. Qualcosa è successo nel finale e c’è stato anche un confronto piuttosto ruvido fra le partite di Firenze e quella di Udine. Ma adesso Pirlo non c’è più e si apre un nuovo capitolo tecnico con il ritorno di un Allegri con maggiori poteri rispetto a quello di tre anni fa.

Cristiano o, meglio, il suo super agente Jorge Mendes si è guardato in giro negli ultimi due mesi. Ha certamente cercato una soluzione alternativa per il suo assistito (anche perché in caso di Europa League per la Juventus non ci sarebbero, forse, state i presupposti economici per continuare il matrimoni). Ora il problema è capire: cosa ha trovato Mendes?

Alla Juventus non sono arrivare richieste o offerte. E in giro per l’Europa si sono captati segnali molto deboli: un interessamento del Manchester United (che fa ipotizzare lo scambio con Paul Pogba) e il solito Paris Saint Germain, che tanto acquista giocatori celebri e costosi senza un piano strategico preciso, quindi potrebbe anche ingaggiare CR7. Ma nulla sembra avere la concretezza per poterla chiamare trattativa. Attenzione, tuttavia, a dire che s non ha trovato nulla, perché è fra i pochi agenti nel mondo che riesce a mantenere un’altissima discrezione ai suoi movimenti.

Quindi, anche alla Juventus, sono in attesa di un segnale che potrebbe arrivare entro la fine del mese. Se fosse la notizia di una partenza sarebbe, per certi versi sorprendente, perché CR7 ha molti motivi che lo legano a Torino: la famiglia si trova molto bene in città, il piccolo Cristianinho gioca nelle giovanili della Juventus e la tranquillità che garantisce Torino piace sia a Cristiano che alla compagna Georgina.

Per non parlare dei vantaggi fiscali che consentono a CR7 di pagare una cedolare di 100mila euro per tutti i guadagni esteri (e sono molti). E va considerato anche l’ingaggio (30 milioni netti) che difficilmente verrebbe garantito altrove, fra i fattori che legano Ronaldo alla Juventus per almeno un anno.

fonte: tuttosport.com