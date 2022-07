De Ligt libera i soldi per Paredes? Intrigo Juve

La cessione di Matthijs de Ligt permetterà alla Juventus di incassare una cifra importante, che in parte potrà essere investita per rinforzare altri reparti. Tra le priorità c’è un regista, come racconta la Gazzetta dello Sport. Leandro Paredes, che risolverebbe il problema dell’assenza di un regista e permetterebbe a Locatelli di agire da mezzala.

Juventus su Paredes

La squadra ha bisogno di un uomo d’ordine in mezzo al campo e i discorsi con il Psg per Paredes sono iniziati da tempo. Cherubini sperava di riuscire a chiudere con uno scambio (si era parlato di Kean, ma la trattativa non è decollata) o con i soldi incassati dalla cessione di un centrocampista. Al momento però è tutto fermo e non sembrano esserci giocatori che possono interessare ai francesi e per acquistarlo ci vogliono una trentina di milioni.