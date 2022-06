CorSport – Di Maria ha accettato la Juve! I dettagli

Di Maria fa rotta sulla Juve. Il Fideo sorride, al timone dello yacht, pronto a virare verso la terraferma. Destinazione Italia, destinazione Juventus, come racconta il Corriere dello Sport.

Affare Di Maria, i dettagli

Il campione argentino ha ceduto al lungo e serrato corteggiamento e ha detto sì alla Signora. Si è arrivati alla svolta definitiva di ieri, ha accettato l’offerta di un anno di contratto, fino al 30 giugno 2023. Il management della Juve e i rappresentanti del giocatore stanno limando gli ultimi dettagli dell’affare prima della stretta di mano. Oggetto del confronto è l’ingaggio: la Juve ha proposto uno stipendio di 7 milioni netti; ora si discute della sua divisione tra parte fissa e bonus. In più si stanno definendo gli aspetti burocratici dell’operazione per poi mettere in agenda lo sbarco a Torino.