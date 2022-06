Di Maria Juventus, le cifre del contratto e lo stipendio

Angel Di Maria ha deciso che il tempo che aveva chiesto ripetutamente per decidere era finito e che poteva dire di sì alla Juventus. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Affare Di Maria, le cifre

L’offerta della Juve era già stata definita “buona” dall’agente dell’argentino, Lisandro Pirosanto, quando ancora Angel aspettava il Barcellona. L’accordo per lo stipendio base c’è: un anno di contratto, come da richiesta del giocatore, a 7 milioni di euro netti. L’ultima richiesta di Angel prima della firma è di aggiungere un paio di milioni di bonus legati principalmente alle presenze. L’affare non può dirsi ancora chiuso, ma c’è grande ottimismo e grande fermento.