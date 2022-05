Di Maria-Juve, domani può arrivare la fumata bianca!

Il volo è prenotato, l’appuntamento a Londra confermato. Angel Di Maria si avvicina alla Juventus, ed il ds Federico Cherubini proverà a regalarsi il primo colpo dell’estate. La trattativa per Angel Di Maria è sempre più calda.

Affare Di Maria, i dettagli

Dagli ambienti vicino all’argentino filtra ottimismo crescente, domani potrebbe trasformarsi anche in fumata bianca. Dipenderà dall’esito del summit con il rappresentante del calciatore, che secondo Tuttosport ha dato mandato al suo entourage di privilegiare l’opzione Juventus.

Di Maria spera di compiere gli ultimi metri già domani in tempo per scendere in campo a Wembley già da futuro juventino. L’ala argentina vuole la Juventus, disponibile ad accettare un contratto a cifre leggermente più basse del previsto (7 milioni più bonus, ma senza possibilità di usufruire degli sgravi fiscali previsti dal Decreto crescita), sono sempre più convinti di accendere il semaforo verde. Se tutto andrà per il meglio sarà chiaro domani.