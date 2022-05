Di Maria-Juventus, manca l’ultimo passo!

Il centrocampista del Paris Saint-Germain Angel Di Maria è in Spagna con l’Argentina, dove si sta preparando per il big match del primo giugno a Wembley contro l’Italia, ma il suo futuro si sta decidendo tra la città della Mole, Torino, e quella della Tour Eiffel, Parigi.

Affare Di Maria, le ultime

Nei giorni scorsi, come raccontato dal quotidiano Tuttosport, in casa Juventus si è deciso di cambiare marcia sul Fideo, parametro zero di lusso: l’impressione è che tutte le parti vogliano arrivare alla fumata bianca.

Di Maria e la Juventus sono più vicini. Manca l’ultimo passo, nonostante l’ottimismo crescente: manca ancora è l’accordo economico. Il cartellino sarà gratis, il 34enne ha chiesto uno stipendio da 8 milioni di euro più bonus. I bianconeri stanno lavorando per risparmiare qualcosa, le mediazioni sono attive.