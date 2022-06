Di Maria Juventus, occhio al sondaggio Barcellona

Allegri è in contatto costante con la dirigenza della Juventus. La priorità del tecnico è ripartire con una squadra che sia competitiva fin da subito per lo scudetto, con giocatori come Paul Pogba e Angel Di Maria presi a zero. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juventus, le ultime sull’affare

La Juventus è pronta a una decisa accelerata per l’assalto all’argentino, i bianconeri sono disposti a un rilancio pur di non lasciarselo sfuggire. Vuole un annuale a 7,5 milioni di euro a stagione, la Juventus vuole un biennale per usufruire dello sconto sulle tasse previsto da Decreto Crescita.

Il club è pronto ad andare incontro alle richieste del giocatore: annuale con uno stipendio da 5,5 milioni di euro e bonus facilmente raggiungibili che gli consentirebbero di arrivare almeno a 7.

Ieri dalla Spagna si è diffusa la notizia di un tentativo del Barcellona. Per ora è stato solo un sondaggio, i bianconeri sono sicuramente più avanti.