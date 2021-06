Donnaruma prestito alla Juve? La clamorosa idea da Parigi

Donnaruma prestito alla Juve? Gigio Donnarumma andrà al Paris Saint Germain: ormai è fatta. Il portiere della Nazionale firmerà in questi giorni il super contratto che lo legherà ai parigini. Eppure, non sembra certo di rimanere in Ligue1, nonostante il grande esborso tramite il quale Al-Nasser, patron del Paris, se l’è assicurato in un momento quasi di stallo del mercato.

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Donnarumma sarebbe pronto a giocarsi la titolarità con Navas, ma allo stesso tempo non vuole perdere il treno nazionale. Specialmente quello che porta ai Mondiali nel 2022.

Donnaruma prestito alla Juve? L’idea

PORTE GIREVOLI – Ecco che allora potrebbe tornare nuovamente l’ipotesi Juventus, ma in prestito. I bianconeri, per Repubblica, stanno cercando un portiere di riserva, e anche qui Donnarumma vorrebbe evitare di raccogliere le briciole alle spalle di Szczesny. Dunque, cosa resta? A Gigio sta pensando il Cagliari, se dovesse cedere Cragno. O magari la Roma, sebbene Rui Patricio sembra a un passo.

donnarumma-milan-2020

fonte: ilbianconero.com