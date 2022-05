Juve, Allegri pensa ad un colpo a sorpresa in A

Chi sarà l’attaccante accanto a Dusan Vlahovic? La Juve prosegue il casting per l’attaccante da affiancare al fenomeno serbo, come partner o come vice, a seconda delle necessità. C’è un’idea che porta a Bologna e a Marko Arnautovic, come raccontato dal CorSport.

Juve, pista Arnautovic

La stagione dell’austriaco non è passata inosservata: 14 gol in 33 presenze in campionato, si sono posati gli occhi di molti: della Juve, ma non solo. Allegri ci ha pensato per aggiungere affidabilità e reti al reparto offensivo bianconero.

Così è nato il sondaggio per Arnautovic con l’entourage per capire gli sviluppi. C’è un muro eretto dal Bologna, che non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, ed in Serie A pure il Napoli e il Milan hanno avuto la stessa idea.