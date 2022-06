La Juve prende un baby attaccante chiamato Messi

Si chiama Ivano Srdoc. Ed è l’ultimo colpo per il vivaio messo a segno dalla Juventus. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Chi è Ivano Srdoc

Croato classe 2005, attaccante esterno che ama agire sulla fascia destra, protagonista nella formazione Under 17 dell’HNK Rijeka. La Juve lo ha blindato: contratto triennale e un progetto che lo vedrà partire dall’Under 19 di Montero con licenza di cercare spazio anche in Under 23. È un certo Leo Messi a essere il suo idolo indiscusso fin da bambino, il suo profilo Facebook non sarà aggiornatissimo ma il nickname parla chiaro a riguardo essendosi iscritto come Ivano Messi Srdoc.