Juventus-De Ligt, il Chelsea prepara l’assalto

Il Chelsea piomba su Matthijs de Ligt, visto l’addio a parametro zero di Rudiger che ha un accordo col Real Madrid, e la priorità di Tuchel è colmare il buco difensivo.

Per questo sono subito partiti segnali dal Chelsea in direzione di Rafaela Pimenta, che gestisce gli interessi di de Ligt dopo la morte di Raiola.

Chelsea su De Ligt

L’olandese è in scadenza 2024, al momento la preoccupazione del club bianconero è rendere lo stipendio più sostenibile: il contratto da 8 milioni più 4 di bonus potrebbe essere ridotto per quanto riguarda i bonus. Chi gestisce gli interessi di De Ligt potrebbe accettare solo facendo scendere la clausola rescissoria da 125 a 70 milioni. E guarda caso 70 milioni di euro è proprio la cifra che la stampa inglese indica come quella prospettata dal Chelsea alla Juve per de Ligt.