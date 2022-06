Juve, spunta Milik! L’offerta per portarlo a Torino

Max Allegri vuole giocatori pronti e di sicuro affidamento per la sua Juventus, e vuole un vice di Dusan Vlahovic in attacco.

Vice Vlahovic, ipotesi Milik

In attacco si cerca un giocatore in grado di far rifiatare Vlahovic e all’occorrenza fargli da spalla. Come racconta il CorSport, torna alla ribalta un tormentone: Arkadiusz Milik. Il polacco è pronto a diventare un giocatore del Marsiglia, ma un’offerta tra i 10 e i 15 milioni potrebbe bastare per vincere le ultime resistenze.

Piace Marko Arnautovic, blindato dal Bologna. Occhio ad Alexandre Lacazette: il francese lascerà l’Arsenal a parametro zero. Tutta un’altra storia il capitolo Gabriel Jesus così come il futuro di Alvaro Morata.