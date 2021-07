Locatelli Juve, Bonucci e Chiellini decisivi nella scelta

Locatelli Juve – Per Locatelli, la Juve ha fatto quest’offerta: due anni di prestito per 5 milioni complessivi, diritto di riscatto da 30 milioni, bonus per 7. Il Sassuolo ha rifiutato e pretende un obbligo di riscatto. Come racconta Gazzetta, però, è un empasse da cui si può scappare tranquillamente: Locatelli sarà infatti il giocatore “da cedere” in quest’estate, dopo Marlon già finito allo Shakthar.

Giustamente non vuole fare sconti, soprattutto dopo quanto accaduto negli ultimi Europei e forte dell’offerta del’Arsenal da 40 milioni. In ogni caso, il giocatore valuta e vuole solo la Juventus: rischierebbe piuttosto di restare un altro anno in neroverde.

Locatelli Juve, ecco cosa sta succedendo

FUTURO ALLA JUVE – Un atteggiamento, quello del giocatore, che dà ulteriore forza alla manovra bianconera. Locatelli vuole giocare al fianco di Bonucci e Chiellini, “in marcatura stretta” sul centrocampista centrale. L’hanno convinto, semmai ce ne fosse stato bisogno. Ma come si potrà chiudere? La sensazione è che si finirà per chiudere intorno ai 35 milioni di euro, con pagamento in 5 anni.

Servirà ancora un altro incontro, probabilmente un terzo, ma la strada è tracciata e vede tutte le parti in gioco con ferma volontà di trovare un equilibrio, una quadra, banalmente di chiudere. Locatelli ha rifiutato un’offerta anche d’ingaggio molto importante dall’Arsenal: vuole solo la Juve. Juve che dovrà comunque sveltirsi: Allegri lo vede già al centro del suo centrocampo.

