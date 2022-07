Assalto a Morata, la Juve prepara la prossima possa

Alvaro Morata è il grande obiettivo di Allegri che punta forte sul suo ritorno. «Non c’è nessuna novità su Alvaro – frena Arrivabene -. Non stiamo lavorando per il suo ritorno». Ne parla il Corriere dello Sport.

La Juve rivuole Morata

Il pressing di Max sta portando la società a preparare l’offensiva. Non semplice, pure in questo caso, perché l’Atletico lo ha rimesso al centro del progetto di Simeone e gli ha rinnovato il contratto fino al 2024. Proprio il prolungamento del contratto però può favorire la Juve per un nuovo affare in prestito. In alternativa, per l’acquisto servono almeno 20-25 milioni. L’impressione è che si andrà per le lunghe, magari a stagione già iniziata. No, non è ancora finita.